Руководитель правительства дал поручение профильным министрам провести консультации по пересмотру решения о повышении тарифа на воду.

Решения Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение, являются неприемлемыми.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Telegram. "Решения неприемлемы. Решения не согласованы с правительством. Во время войны мы должны действовать единой командой, особенно в таких чувствительных сферах как энергетика и тарифообразование", - подчеркнул он.

По его словам, такие решения Комиссии "идут в разрез с политикой правительства, которое делает все возможное, чтобы обеспечить социальную справедливость - увеличивает пенсии, выплачивает субсидии всем, кто в них нуждается, помогаем регионам для постоянства тарифов на тепло и горячую воду".

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"Сегодня дал поручение министру энергетики и Министерству инфраструктуры провести дополнительные консультации с НКРЭКУ насчет возможности пересмотра таких решений", - сообщил Шмыгаль.

Тариф на воду в Украине решили увеличить - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, 30 июня НКРЭКУ сообщила на своем сайте о повышении тарифов на водоснабжение. Отмечалось, что с 1 июля платежки для украинцев увеличатся на 62 грн в месяц. В среднем уровень повышения тарифов составит 32% и будет зависеть от региона.

При этом отмечалось, что тарифы на водопотребление в городах, которые существенно пострадали в результате боевых действий, остаются неизменными. Это Харьков, Николаев и Херсон.

В сообщении отмечалось, что сумма в платежках за водопотребление домохозяйством (2 - 3 человека) увеличится на 62 грн в месяц (с НДС). До повышения она ориентировочно составляла 194 грн/мес (при действующем тарифе - 29,78 грн/м3), после повышения будет достигать 256 грн/мес (по плановому тарифу - 39,37 грн/м3).

Необходимость повышения тарифов объясняли увеличением расходов на электрическую энергию в среднем на 14%, повышением оплаты труда рабочим водоканалов на 13%, ростом объемов закупки реагентов на 88%, обязательств лицензиатов по кредитам - 60%.

С целью снижения социального напряжения для некоторых предприятий, у которых произошел наибольший рост тарифов, применено поэтапное повышение тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение. С 1 июля 2023 года по 31 августа 2023 года запланирован первый этап повышения, а с 1 сентября - второй.

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