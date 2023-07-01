С 1 июня для всех украинцев подорожает свет и вода, а у выпускников начнется вступительная кампания.

С 1 июля в жизни многих украинцев произойдут изменения. Во второй летний месяц некоторым украинцам повысят пенсии. А подорожание тарифов и бензина коснется всех граждан. Называем все изменения, которые принесет нам июль.

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Индексация пенсий

На 1 июля запланирован очередной этап повышения пенсий. На этот раз перерасчет пенсий проведут для работников органов местного самоуправления, народных депутатов, госслужащих и научных работников. В среднем размер доплат к пенсии для них составит 20%. Чем выше пенсия, тем больше будет доплата.

Подорожание бензина

С 1 июля сети АЗС начнут повышать цены на бензин из-за возвращения довоенных налогов на топливо. Напомним, что весной 2022 года отменили акцизы и снизили НДС на топливо. С 1 июля Верховная Рада планирует вернуть довоенные налоги, из-за горючее подорожает. Планируется, что НДС повысят с 7% до 20%. Эксперты прогнозируют, что литр бензина подорожает примерно на 4,5 грн.

Тарифы на свет

Тарифы на электроэнергию в Украине существенно подорожают с 1 июля. Точнее, цены на свет подняли ещё в июне, но украинцы ощутят это только в июле, когда придут платежки за прошлый месяц.

Напомним, что 1 июня в Украине приняли единый тариф на электроэнергию для населения, который почти вдвое выше предыдущего. Теперь тариф составит 2,64 грн за кВт-час. При этом для малообеспеченных семей останутся субсидии.

Тарифы на воду

29 июня НКРЭКУ проголосовала за повышение тарифов на воду. Теперь в Украине возрастет стоимость центрального водоснабжения и водоотвода. В каждой области установлены свои цены, но в среднем платежка за воду на семью из трех человек вырастет на 62 грн в месяц.

При этом тарифы на воду в Херсоне, Харькове и Николаеве останутся неизменными, поскольку эти города очень пострадали от боевых действий.

Вступительная кампания 2023

В июле у выпускников школ начнется вступительная кампания в вузы. С 1 июля начинается регистрация электронных кабинетов абитуриентов. А 3 июля откроется регистрация на творческие конкурсы и собеседования для поступления на некоторые специальности. 19 июля вузы начнут принимать заявления абитуриентов.

Изменения программы "Доступные лекарства"

С июля украинцы, которые пользуются программой "Доступные лекарства", смогут возместить стоимость препаратов только по электронному рецепту. Ранее для этой услуги можно было воспользоваться и бумажным рецептом, но теперь эти послабления заканчиваются везде, кроме прифронтовых зон.

Подорожание продуктов

Эксперты прогнозируют повышение цен на продукты как минимум на 3-5% в июле, при чем в первую очередь дорожать будут овощи и фрукты. Подорожания стоит ожидать из-за повышения тарифов на свет и воду, о которых мы упоминали ранее, а также из-за подорожания топлива. Также на скачок цен может повлиять теракт на Каховской ГЭС, из-за чего Украина потеряла значительную часть урожая и плодородных земель.

Отмена карантина

1 июля в Украине официально завершится действие карантина и чрезвычайной ситуации, которые были введены в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Карантинные меры по всей стране окончательно отменят.

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