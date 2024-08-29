Рассмотрение проекта закона в первом чтении планируется на следующей неделе.

Профильный комитет рекомендовал Верховной Раде принять за основу доработанный законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения.

Председатель финансового комитета Рады Даниил Гетманцев в Telegram сообщил, что доработанным законопроектом предусматривается, в частности:

повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%;

установление военного сбора в размере 1% от дохода для плательщиков единого налога III группы;

установление военного сбора для ФЛП - плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% минимальной зарплаты;

определено, что установленные особенности налогообложения военным сбором будут действовать до 31 декабря года, в котором будет прекращено военное положение;

установление ставки налога на прибыль предприятий для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%;

совершенствование предложенной модели определения размера авансовых взносов в целях налогообложения прибыли предприятий, осуществляющих розничную торговлю горючим;

ежемесячное представление отчетности о суммах дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков - физических лиц, и суммы удержанного с них налога, а также суммы начисленного единого взноса.

"Кроме того, предусматривается разработка отдельного законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления поступлений от военного сбора в спецфонд Госбюджета с целью их целевого направления на нужды безопасности и обороны", - добавил Гетманцев.

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Народный депутат Ярослав Железняк, в свою очередь, сообщил, что была тяжелая дискуссия об изъятии нормы о налоге 50% на банки.

"Депутаты выступили за. Против выступил НБУ, Минфин и, говорят, категорически против МВФ. Говорят, что придется докапитализировать банки и невозможно будет привлечь 385 млрд грн на рынке до конца года. Договорились вернуться к этому во втором чтении", - написал он.

По его словам, найти средства планируется за счет пересмотра и сокращения расходов, дополнительной экономии от реструктуризации и привлечения 385 млрд грн (220 млрд чистыми) на внутреннем рынке до конца года.

"Голосование в зале запланировано уже на следующей неделе", - добавил Железняк.

Повышение налогов - последние новости

Накануне народный депутат Даниил Гетманцев сообщил, что рабочая группа согласовала изменения в правительственный законопроект по повышению налогов. В частности, из документа было убрано предложение о повышении налога на сверхприбыль банков из-за категорической позиции Минфина и НБУ.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время Форума руководителей государственных учреждений сообщил, что в госбюджете не хватает более 500 миллиардов гривен на нужды обороны, и власть планирует ряд шагов, чтобы найти эти средства. Среди этих шагов - увеличение внутренних заимствований, расширение базы для военного сбора и повышение ставок военного сбора для отдельных случаев.

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