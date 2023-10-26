В то же время в следующем году регулятор ожидает ускорения инфляции.

Национальный банк улучшил прогноз инфляции на конец текущего года с 10,6% до 5,8%.

"Основной фактор этого пересмотра - влияние высоких урожаев на динамику продовольственных цен. В то же время НБУ повысил прогноз инфляции на 2024 год - с 8,5% до 9,8%", - сказал глава Нацбанка Андрей Пышный во время брифинга.

По его словам, ускорение роста цен в следующем году будет обусловливаться низкой нынешней базой сравнения для стоимости продовольственных товаров, длительным сохранением давления на расходы бизнеса через пересмотр предположения о рисках безопасности, увеличением зарплат и ускорением роста административно-регулируемых цен.

Видео дня

"В дальнейшем инфляция замедлится до 6% в 2025 году. Этому в первую очередь будет способствовать ожидаемое снижение рисков безопасности, что предполагается прогнозом НБУ. Восстановление оптимальной логистики и производства в послевоенный период позволит наращивать предложение товаров и ограничивать ценовое давление. Весомое влияние на ценовую динамику будет иметь и ожидаемое снижение мировых цен на энергоносители", - сообщил глава НБУ.

Инфляция в Украине - что известно

По данным Госстата, инфляция в Украине в сентябре 2023 года замедлилась до 7,1% в годовом измерении. Инфляция на потребительском рынке в сентябре 2023 года по сравнению с августом составила 0,5%, с начала года - 3%.

По данным директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академика НААН Юрия Лупенко, в сентябре средние потребительские цены на продукты питания продолжили свое снижение, впрочем, оно происходило значительно медленнее. Наиболее существенно в сентябре против августа снизились потребительские цены на овощи и фрукты, а наибольший рост уровня потребительских цен в сентябре зафиксирован на яйца.

Вас также могут заинтересовать новости: