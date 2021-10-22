Даниил Гетманцев рассказал об основах законопроекта о налоговой амнистии.

Председатель налогового комитета ВРУ Данил Гетманцев считает, что если "украинцы не начнут жить и работать по-белому, мы потеряем страну".

Об этом он заявил в эфире "Права на владу", рассказывая о законопроекте о налоговой амнистии.

Гетманцев рассказал о принципах этого законопроекта.

"Налоговая амнистия будет добровольной. Она предусматривает, что люди смогут задекларировать средства в сумме более 400 тысяч на человека, дом более 240 метров квадратных и оплатить 5% от стоимости актива или суммы средств. Особенно это касается денег", - рассказал депутат.

Он пояснил, что в случае если человек не захочет воспользоваться налоговой амнистией и оплатить 5% от "избыточных" активов и средств, то в будущем у него возникнут проблемы с налоговой, когда он совершит покупку на большую сумму, более 400 тысяч грн.

Также он добавил, что законопроект также должен внедрить косвенные методы налогового контроля, когда налоговая будет оценивать активы налогоплательщика - авто, недвижимость, сопоставляя их стоимость с доходами лица, о которых известно налоговой службе.

"Налоговая амнистия": что необходимо знать

15 июня 2021 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по стимулированию детенизации доходов и повышению налоговой культуры граждан путем введения одноразового (специального) добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет", вступившего в силу 21 июля 2021 года.

Декларирование будет проводиться с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года. Тот, кто в указанный промежуток времени подаст декларацию и заплатит сбор, будет освобожден от ответственности за уклонение от уплаты налогов.

Декларирование в рамках программы "налоговой амнистии" будет осуществляться по трем имущественным ставкам:

первая ставка — 5%: распространяется на любые активы, которые находятся в Украине;

вторая ставка — 2,5%, если гражданин решил инвестировать деньги в государственные ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов;

третья ставка — 7% на первое полугодие, 9% — на второе, если есть желание задекларировать зарубежные активы.

8 сентября 2021 года в парламенте решили, куда пойдет сбор за добровольное декларирование.

Автор: Дмитрий Хилюк