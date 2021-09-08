С 1 сентября граждане Украины имеют право подать одноразовую добровольную декларацию.

Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом проект закона об отнесении сбора с одноразового добровольного декларирования к доходам общего фонда государственного бюджета, средства которого предназначены для обеспечения финансовыми ресурсами общих расходов (то есть, не направляются на конкретную цель).

За принятие во втором чтении и в целом законопроекта №5154 "О внесении изменения в статью 29 Бюджетного кодекса Украины в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами активов, которые им принадлежат, и уплаты единовременного сбора в бюджет" проголосовали 249 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Согласно пояснительной записке к документу, в связи с принятием закона, которым предлагается провести кампанию по добровольному одноразовому декларированию активов физлиц с предоставлением государственных гарантий в части освобождения от административной и уголовной ответственности за неуплату налогов и сборов с доходов, которые стали источником происхождения таких активов, возникла необходимость урегулирования в бюджетном законодательстве порядка зачисления сбора за такое декларирование в бюджет.

"Проектом закона предусматривается установить, что сбор с одноразового (специального) добровольного декларирования относится к доходам общего фонда государственного бюджета Украины", - сказано в пояснительной записке.

Добровольное декларирование: что необходимо знать

С 1 сентября граждане Украины имеют право подать одноразовую добровольную декларацию с указанием принадлежащих им активов, с которых не были уплачены налоги и сборы.

Из задекларированных активов гражданин должен будет оплатить дополнительный сбор, в том числе 5% относительно валютных ценностей на счетах в банках в Украине, а также других активов, которые находятся (зарегистрированы) в Украине; 9% относительно валютных ценностей на счетах в иностранных финансовых учреждениях, а также других активов, находящихся за рубежом; 2,5% относительно номинальной стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных декларантом до 31 августа 2022 года.

Наибольшую часть госбюджета (более 90%) составляет общий фонд, средства которого предназначены для обеспечения финансовыми ресурсами общих расходов (то есть, не направлены на конкретную цель).

Автор: Богдан Слуцкий