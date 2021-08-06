Кабинет министров готовит внесение в парламент законопроекта о так называемых косвенных методах налогового контроля.

По результатам 2022 года правительство Украины будет знать обо всех доходах украинских налоговых резидентов, находящихся за рубежом.

Об этом в Facebook сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Данил Гетманцев.

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"При разработке законопроекта о налоговой амнистии мы использовали пример Аргентины, которая вывела из тени $117 млрд и пример Индонезии, которая вывела больше $350 млрд. Амнистии в этих странах проводились в то время, когда мы проводим ее в Украине - перед запуском автоматического международного обмена налоговой информацией", - отметил Гетманцев.

"По результатам 2022г. мы будем знать обо всех доходах украинских налоговых резидентов, находящихся за рубежом", - подчеркнул Гетманцев.

Гетманцев также напомнил, что Кабинет министров готовит внесение в парламент законопроекта о так называемых косвенных методах налогового контроля.

Добровольное однократное декларирование:

15 июня 2021 года Верховная Рада приняла закон о добровольном однократном декларировании активов физических лиц (№ 5153), который предусматривает проведение с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года однократного (специального) добровольного декларирования активов физических лиц, с которых не были уплачены налоги и сборы в соответствии с требованиями законодательства.

1 июля 2021 года Рада разблокировала подписание закона о добровольном однократном декларировании

16 июля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал законы о проведении единовременного добровольного декларирования активов.

Закон определяет особенности проведения единовременного (специального) добровольного декларирования активов физических лиц, которое будет проходить с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года.

Граждане Украины имеют право подать единовременную добровольную декларацию с указанием активов, принадлежащих им и с которых не были уплачены налоги и сборы до 1 января 2021 года. При этом в добровольной декларации не нужно будет указывать информацию об источниках происхождения задекларированных активов.

Декларант может указать среди активов валютные ценности (за исключением средств в наличной форме), ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, в том числе объекты незавершенного строительства, доли в имуществе юридических лиц, находящихся в Украине или за рубежом.

Из задекларированных активов гражданин должен будет уплатить сбор, в том числе 5% относительно валютных ценностей на счетах в банках в Украине, а также других активов, находящихся (зарегистрированных) в Украине; 9% по валютных ценностях на счетах в иностранных финансовых учреждениях, а также из других активов, находящихся за рубежом; 2,5% по номинальной стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных декларантом в период с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года.

Автор: Елена Коваленко