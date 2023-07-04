Из этого объема на украинские металлургические предприятия будет поставлено 850 тыс. т, тогда как экспортные поставки составят 150 тыс. тонн.

Максимальный объем лома черных металлов, который ломозаготовительные компании смогут собрать на украинском рынке в 2023 году, не превысит 1 млн. т. Об этом сообщил заместитель гендиректора ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Сергей Поважнюк, пишет uaprom.

По его словам, из этого объема на украинские металлургические предприятия будет поставлено 850 тыс. т, тогда как экспортные поставки составят 150 тыс. тонн.

При этом за 5 месяцев 2023 года заготовка в Украине составила 424 тыс. т. "То есть, 1 миллион тонн – это тот лом, который Украина может заготовить в условиях войны", - подчеркнул эксперт, напомнив, что это значительно меньше довоенного объема заготовки в 4 млн тонн.

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Сергей Поважнюк также уточнил, что этот прогноз уже учитывает сокращение показателей работы "АрселорМиттал Кривой Рог" из-за проблем с водоснабжением, вызванным подрывом дамбы Каховской ГЭС.

Кроме того, заместитель гендиректора "Укрпромвнешэкспертизы" отметил, что 70% легкодоступного металлофонда находится в 4-х областях: Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой.

"Сейчас эти области находятся в зоне военного конфликта или под обстрелами, поэтому эти регионы Украины не могут давать 500 тыс. т лома, как это было раньше", - констатировал он, добавив, что другие области в состоянии дать 600 тыс. т.

По словам Сергея Поважнюка, при таком уровне ломозаготовки выплавка стали по итогам текущего года может превысить 6 млн т.

Как ранее прогнозировали аналитики ГМК-центра, по итогам 2023 года снижение заготовки лома составит 5-10%, до 900-950 тыс. т.

"Активные боевые действия на востоке и на юге Украины будут продолжаться, и это означает дальнейшее сокращение сбора металлолома. В семи областях Украины ожидаются настолько незначительные объемы заготовки, что их можно оценить как нулевые. Это Донецкая, Запорожская, Сумская, Луганская, Николаевская, Херсонская, Черниговская области", - подчеркивали эксперты.