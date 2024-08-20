Пострадают 'бюджетники': черниговский 'Поликомбанк' оказался на грани ликвидации

Одна из причин - использование схемы кредитования связанных компаний и лиц.

В Украине на грани ликвидации оказался еще один банк – "Поликомбанк", имеющий 17 отделений преимущественно в Чернигове и области. По данным источников в НБУ, сейчас регулятор внимательно изучает ситуацию в банке, а причин для вывода его с рынка несколько, пишут Факты.

Одна из причин – использование схемы кредитования связанных компаний и лиц. По данным НБУ, крупнейшими акционерами банка являются Александр Тарасовец, Юрий Тарасовец и Николай Тарасовец – два сына и отец соответственно.

Поликомбанк изначально был создан для обслуживания других семейных бизнесов, а затем начал привлекать деньги людей и делает это сейчас. Юрий и Александр Тарасовцы одновременно руководят местным стройбизнесом – компаниями "ОСНОВА-БУД-7", "Чернігівміськбуд", ЖК "Комфорт".

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"Вероятно, "Поликомбанк" за счет простых вкладчиков финансирует стройки, которые ведут его же акционеры. И выглядит так, что именно стройбизнес, а не банк, кормит семью Тарасовцев, банк лишь инструмент, который в случае чего будет легко покинуть. Однако сейчас рынок недвижимости переживает свои наихудшие времена... Поэтому "ОСНОВА-БУД-7" оказалась в тяжелом положении, и существует высокая вероятность того, что проблемы застройщика станут проблемами "Поликомбанка" и, как следствие, его вкладчиков", - объясняется в статьи.

Именно это обстоятельство — связь собственников банка с другими бизнесами — и вызывает беспокойство НБУ, ведь в случае проблем с основным бизнесом проблемы перекинутся и на банк, который имеет обязательства перед тысячами других вкладчиков.

Кроме того, Нацбанк еще в прошлом году назвал "Поликомбанк" нарушителем в сфере финмониторинга и валютного законодательства. НБУ в письменном виде предупредил банк о нарушении требований ст. 8 Закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

В этой связи высока вероятность того, что рано или поздно будут введены санкции против банка Тарасовцов: от обысков до ареста счетов.

О "Поликомбанке" также известно, что он был выкинут из рейтинга надежности депозитов, потому что за последние годы стал скрывать информацию о себе.

Как отмечается в публикации, все это дает Нацбанку достаточно оснований для того, чтобы вывести банк с рынка, ликвидировав его. Через "Поликомбанк" выплачиваются пенсии и зарплаты "бюджетникам", которые будут вынуждены пережить довольно неприятные моменты, пока обязательства не возьмет на себя другой банк.