Послы G7 поприветствовали конструктивное взаимодействие Украины с МВФ.

Послы стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) провели встречу с постоянным представителем Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгманом.

По результатам встречи было достигнуто соглашение о том, что независимый Национальный банк Украины, крепкие антикоррупционные институции и комплексная судебная реформа являются основой процветания Украины. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте послов стран G7 в Украине.

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"Послы G7 имели полезный разговор с постпредом МВФ в Украине. Они приветствовали конструктивное взаимодействие Украины с МВФ и согласились, что независимый НБУ, крепкие антикоррупционные институции и комплексная судебная реформа являются основой процветания Украины и выполнения ею своих международных обязательств", - сказано в сообщении.

Что этому предшествовало

Послы стран «Большой семерки» заявляли, что встревожены попытками отменить антикоррупционные реформы в Украине, связанные с решением Конституционного суда 27 октября 2020 года отменить право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

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Автор: Богдан Слуцкий