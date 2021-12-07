Эксперты считают, что стоимость отопления и горячей воды в 2022 году вырастет на 16%.

В Украине в 2022 году тарифы на газ вырастут на 20%, а на электроэнергию - на 17,5%.

Об этом говорится в консенсус-прогнозе Министерства экономики.

Читайте такжеИнфляция в Украине выйдет на новый уровень – прогноз

Кроме того, опрошенные эксперты-аналитики считают, что в 2022 году тарифы на отопление и горячую воду вырастут на 16%.

В то же время, по мнению экспертов, тарифы в 2023 году могут вырасти: на природный газ - на 7,5%, на электроэнергию – на 10%, а на отопление и горячую воду – на 10%.

В 2024 году рост коммунальных тарифов может произойти: на природный газ - на 10%, на электроэнергию – на 5%, а на отопление и горячую воду – на 7,5%.

Прогноз Минэкономики:

Согласно консенсус-прогнозу Министерства экономики, средняя заработная плата в Украине в 2022 году может достичь 15 тыс. 778 грн, что эквивалентно почти 600 долларам.

Также в Минэкономики изменили прогноз роста ВВП Украины.

Согласно прогнозу Минэкономики среднегодовой показатель инфляции в Украине в 2022 году может снизиться до 8% с нынешних 9,4%, которые прогнозируются на конец 2021 года.

Автор: Анна Бредихина