Инфляция в октябре этого года в годовом выражении - по сравнению с октябрем 2020 года – достигла 10,9%.

Среднегодовой показатель инфляции в Украине в 2022 году может снизиться до 8% с нынешних 9,4%, которые прогнозируются на конец 2021 года.

Об этом говорится в консенсус-прогнозе Министерства экономики.

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При этом, согласно обнародованным данным, при положительном сценарии инфляция в Украине в 2022 году может снизиться до 5,9%, а при самом неблагоприятном – составить 9%.

Потребительская инфляция в Украине:

Потребительская инфляция в Украине в августе в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года - составила 10,2%, оставшись на июльском уровне.

Потребительская инфляция в Украине в сентябре в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2020 года - составила 11%, увеличившись с 10,2% в августе и июле.

Кабинет министров прогнозировал замедление инфляции до 6,2% на конец 2022 года.

Потребительская инфляция в Украине в октябре в годовом выражении - по сравнению с октябрем 2020 года - составила 10,9%, незначительно замедлившись с 11% в сентябре.

В октябре в годовом выражении выросли цены на подсолнечное масло и сахар на 57,4% и 48,3% соответственно. Цены на яйца выросли на 32,4%, хлеб подорожал на 18,2%, мясо – на 12,7%, макароны – на 10%. В то же время фрукты подешевели на 3,9%, а овощи стали дороже на 13,5%.

Цены на транспорт выросли на 11,8% вследствие подорожания топлива и масел на 33,9%. Проезд в автодорожном пассажирском транспорте подорожал на 16,6%, железнодорожном – на 12,1%.

Автор: Богдан Слуцкий