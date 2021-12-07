В октябре 2021 года средняя зарплата в Украине составляла 14 тыс. грн (525 долл.).

Средняя заработная плата в Украине в 2022 году может достичь 15 тыс. 778 грн, что эквивалентно почти 600 долларам.

Об этом говорится в консенсус-прогнозе Министерства экономики.

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При этом, согласно обнародованным данным, в 2023 году месячная зарплата среднестатистического украинца может вырасти до 17 тыс. 425 грн (657 долларов), а в 2024 году должна достичь 19 тыс. 258 грн (726 долларов).

Средняя номинальная зарплата:

По данным социологического опроса "Поколение независимости: ценности и мотивации", треть украинцев хотела бы работать за рубежом.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июне 2021 года выросла по сравнению с июнем 2020 года на 23,6% - до 14 тыс. 313 грн.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июле 2021 года выросла по сравнению с июлем 2020 года на 21,5% - до 14 тыс. 345 грн.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в августе 2021 года выросла по сравнению с августом 2020 года на 22,3% - до 13 997 грн.

2 сентября 2021 года правительство Украины изменило порядок расчета средней зарплаты.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре 2021 года выросла, по сравнению с сентябрем 2020 года, на 18,7% – до 14 тыс. 239 грн.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в октябре 2021 года выросла по сравнению с октябрем 2020 года, на 15,4% - до 14 тыс. 045 грн.

Автор: Богдан Слуцкий