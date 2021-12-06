Компания "Нафтогаз Украины" предложила НКРЕКП автоматически подключить бытовых потребителей ППН (Поставщика последней надежды) к базовому годовому предложению "Нафтогаза", по условиям которой они смогут получать газ по цене 7,96 грн/ куб.м газа (с НДС, без стоимости транспортировки).

Об этом говорится в сообщении компании "Нафтогаз Украины".

"Такая возможность предусмотрена Законом Украины №2553 от 29 ноября 2021 года. Деятельность ППН строго регламентирована законодательством. В частности, цена для его потребителей сейчас рассчитывается по формуле, изложенной в пункте 24 "Порядка проведения конкурса по определению ППН" в постановлении Кабинета Министров Украины от 25 октября 2021 года № 1102", - говорится в сообщении компании.

По данным НАК "Нафтогаз", по состоянию на 3 декабря 2021 года рассчитанная в соответствии с законодательством цена для потребителей ППН составляет 46,71 грн/ куб.м. (с НДС и транспортировкой). Но она меняется ежедневно. Итак, НАК "Нафтогаз" предлагает пересмотреть механизм ценообразования для обеспечения большей доступности газа и прогнозируемости его цены, защите уязвимых категорий потребителей.

В компании также пояснили, что услугами ППН по состоянию на 3 декабря пользуется 453,5 тыс. потребителей.

"Нафтогаз неоднократно информировал их о возможности заключения долговременных сделок на более выгодных условиях. В частности, для бытовых потребителей ГПК "Нафтогаз Украины" предлагает заключить договор о поставках газа по цене 7,96 грн (с НДС, без стоимости транспортировки). В свою очередь, предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ) и ОСМД с собственными котельными ГПК "Нафтогаз Трейдинг" предлагает подписать трехлетние соглашения с фиксированной ценой, которая на первый год составляет 7,42 грн (с НДС, без стоимости транспортировки). Для бюджетных учреждений и организаций действует предложение о поставках газа по фиксированной цене 16,55 грн (с НДС и стоимости транспортировки)", - сообщили в компании "Нафтогаз".

Автор: Григорий Бондарь