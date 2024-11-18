Михаил Цымбалюк отметил, что правительство пытается найти пути поддержки граждан, которые получают минимальные выплаты.

Пенсии в Украине проиндексируют в марте 2025 году. Такой шаг должен частично компенсировать рост потребительских цен.

Заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк в эфире телемарафона отметил, что больше всего беспокоит уровень прожиточного минимума, потому что от него зависит минимальная пенсия. По его словам, почти 5 миллионов пенсионеров будут получать лишь 2 300 гривен.

При этом он указал, что нардепы обеспокоены размером пенсии украинцев. Цимбалюк отметил, что правительство пытается найти пути поддержки граждан, которые получают минимальные выплаты.

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Пенсии в Украине - последние новости

В правительстве хотят ввести накопительную пенсию. Соответствующий проект закона (№9212) из Верховной Рады вернули на доработку, после чего правительство внесло рекомендованные правки.

Старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко отметила, что в Украине около 10 миллионов пенсионеров, и хотя средняя пенсия всего около 5 тысяч гривен, но расходы на нее остаются одними из самых больших.

Позже стало известно, что около 5 тысяч украинцев получают пенсии более 50 тысяч гривен, а самая большая выплата - 390,1 тысячи гривен в месяц.

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