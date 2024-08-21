В украинском государстве хотят ввести профессиональную накопительную пенсионную систему, поделилась министр.

Пенсии в Украине могут начислять иначе - в Кабмине хотят ввести накопительное пенсионное обеспечение, и соответствующий проект закона (№9212) из Верховной Рады вернули на доработку, а позже правительство внесло в него рекомендованные правки. Законопроект о пенсиях могут быть внесены в парламент в сентябре.

Чиновники комплексно подошли к законопроекту, поскольку должна быть целая система компонентов, а отдельная составляющая не будет работать, рассказала министр соцполитики Оксана Жолнович в интервью "Укринформу". Чиновница добавила, что пенсионная система Украины, как и многих других государств, предусматривает несколько компонентов:

обязательную накопительную;

добровольную накопительную;

солидарную.

Жолнович добавила, что в нашей стране еще хотят ввести профессиональную накопительную систему.

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"Теперь мы проектируем систему, которая будет учитывать два критерия: количество лет, которые человек отработал, и количество взносов, которые человек каждый месяц платил. Это будет конвертироваться в определенное количество баллов. Соответственно стоимость каждого балла будет равна 30% от средней заработной платы в конкретном году", - сказала министр.

По ее словам, если человек работал 35 лет и каждый месяц получал такую среднюю зарплату, какой она тогда была, то в солидарной пенсионной системе может надеяться на получение не менее 30% от заработанной суммы.

"Кроме того, выводим гарантию, если вы проработали минимум 15 лет и зашли в пенсионную систему, то точно имеете право на 30% от минимальной заработной платы в том году. Совокупно это даст замещение только в солидарной пенсионной системе на уровне 40% от заработка человека. При этом солидарный взнос в пенсионную систему составляет 18%, а мы возвращаем 40%. Это прирост в два раза - ни один банк такого прироста не дает", - добавила член правительства.

Еще Жолнович сказала, что власти планируют ввести профессиональные накопления с 2026 года. "Под это уже разработан соответствующий законопроект. Такое накопление будет сбалансировано уменьшением налоговой нагрузки на работодателя. Тогда человек сможет накопить еще минимум 20% своего заработка в течение жизни. И это уже вместе составит 60%", - подчеркнула она.

Министр сказала, что в Кабмине законопроекты по пенсиям планируют внести уже в следующем месяце. "Очевидно, их придется проработать с депутатами. В лучшем случае, мы сможем их принять в начале 2025 года. Потом понадобится время на IT-решения: нам очень важно избежать привлечения большого количества ручной работы. Это все должно быть прозрачно, понятно и оцифровано. Надеюсь, что с 2026 года системы начнут работать", - поделилась собеседница.

Важные новости Украины о пенсиях - сегодня это стоит знать

В середине июля Пенсионный фонд Украины сообщил, что в стране насчитывалось 10,3 млн пенсионеров, а средний размер пенсии составлял 5816,62 гривни, что на 431,37 грн больше, чем в начале 2024-го (5385,25 грн).

Позже Оксана Жолнович сказала, что пенсионный возраст в Украине правительство не планирует пересматривать. Эксперт подчеркнула, что человек в 65 лет при любых обстоятельствах может выйти на пенсию.

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