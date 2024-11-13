В Украине со следующего года планируют запускать пенсионную реформу.

В Украине со следующего года предусмотрено внедрение пенсионной реформы, которая предусматривает как обязательную накопительную, так и бальную пенсионную системы.

Об этом в эфире Громадського радио сообщила старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко. Она прогнозирует, что вопрос пенсионной реформы будет сопровождать украинцев постоянно. "Во-первых, в Украине около 10 млн пенсионеров. Во-вторых, хотя средняя пенсия в Украине всего около 5 тыс. грн, расходы на пенсию остаются одними из самых больших среди других соцрасходов", - отметила она и добавила, что бюджет Пенсионного фонда, это вообще "бешеные деньги".

"Если брать систему социальной защиты, то все остальные расходы не такие весомые, как расходы на пенсии", - констатировала специалист.

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При этом Ткаченко отметила, что норма, заложенная в законопроекте о государственном бюджете на следующий год, не содержит конкретики относительно пенсионной реформы. По ее мнению, норма может предусматривать введение обязательной накопительной пенсионной системы.

Отметим, что такая система предусматривает, что отчисления из зарплаты украинцев будут идти не в Пенсионный фонд, а на индивидуальные счета каждого налогоплательщика в Государственном накопительном пенсионном фонде, который еще только должен создать Кабмин.

"Такая система была бы очень полезной, ведь на деньги, которые бы шли в фонд, можно было бы покупать облигации внутренних государственных займов. То есть это создание гарантированного покупателя на эти облигации", - отметила Ткаченко.

Или же норма в законопроекте может предусматривать создание балльной системы начисления пенсий. А эта система предусматривает, что страховые взносы, которые трудоустроенные граждане платят или платили в Пенсионный фонд, пересчитают в баллы. Их будут высчитывать в соответствии с соотношением между зарплатой человека и средней зарплатой в Украине на тот момент. Начисленные баллы ежегодно будут пересчитывать в соответствии с актуальной средней заработной платой. То есть пенсионные выплаты для тех, кто уже ушел на пенсию, должны быть приведены к современному стандарту.

Напомним, сейчас в Украине действует солидарная система, при которой трудоустроенные платят единые соцвзносы, и часть из средств идет на выплаты пенсий.

Пенсионная реформа в Украине

В правительстве хотят ввести накопительное пенсионное обеспечение. Соответствующий проект закона (№9212) из Верховной Рады вернули на доработку, а затем правительство внесло в него рекомендованные правки.

В конце сентября министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, что в рамках пенсионной реформы планируется внедрить баллы в зависимости от количества лет работы и размеров уплаченных пенсионных взносов.

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