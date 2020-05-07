Открытие магазина IKEA в Киеве отложили на неопределенный срок

Точную дату открытия своего магазина в Киеве в компании пока назвать не готовы.

В прошлом году, сообщая об очередном переносе долгожданного открытия первого магазина, нам назвали "весну 2020 года", однако этого так и не произошло, хотя на календаре уже 7 мая 2020 года. И вот сейчас в украинском офисе IKEA прервали молчание и, как и ожидалось, сообщили об очередном переносе сроков.

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Об этом в Facebook написал координатор бизнес-клиентов IKEA Игорь Иус.

Ритейлер уже подписал договор аренды с киевским ТРЦ Ocean Mall - именно там будет открыт первый магазин IKEA, о чем уже говорилось ранее. В то же время открыть магазин пока не представляется возможным из-за действующего карантина в связи с пандемией коронавируса. Теперь в IKEA планируют открытие первого магазина в Киеве после завершения карантина. Точную дату в компании пока назвать не готовы, поскольку недавним решением Кабмин продлил карантин 22 мая, хотя уже с 11 мая ожидаются некоторые смягчения действующих ограничений.

Хорошая новость в том, что в ближайшее время IKEA планирует начать онлайн-продажи в Украине.

"IKEA поняла, что украинский покупатель очень эластичный и более приспособлен к интернет-покупкам, чем непосредственно в традиционном магазине", - пишет Игорь Иус.

Напомним, украинская версия сайта IKEA появилась еще летом прошлого года, но пока там нет возможности заказать товар.

Нынешняя попытка IKEA выйти на украинский рынок является третьей по счету. Свой первый торговый центр компания планировала открыть рядом с Бориспольской трассой в 2006 году, но так и не смогла договориться с киевскими властями о покупке участка площадью 70 га. Вторую попытку IKEA предприняла в 2009-м, когда приобрела участок площадью 60 га в Одесской области. Но спустя год без объяснения причин отказалась от первоначальных планов.

Остается добавить, что запуском и развитием сети в Украине занимается подразделение IKEA Юго-Восточная Европа, являющаяся частью IKEA Group (Ingka Holding B.V.). Оно отвечает за розничный бизнес IKEA в Хорватии, Сербии, Румынии и Словении.