Киевлянин утверждает, что сотрудники банка "врут в лица клиентам".

Клиент "ПриватБанка" из Киева пожаловался, что сотрудники финучреждения безосновательно отказали ему в выдаче дебетовой карты. Вскоре ситуация повторилась с его отцом.

Детали инцидента киевлянин рассказал в отзыве на сайте "Минфин", уточнив, что имеет претензии к сотрудникам банковского отделения на Лесном проспекте, 23.

"Прихожу в отделение, прошу перевыпустить "Карту для выплат", так как срок действия старой истек. В ответ получаю отказ, потому что "если вы не получаете на карту стипендию, пенсию или зарплату" вам полагается только "Универсальная". Подумал "ничего себе новые правила у вас" и согласился. Придя домой, решил все же проверить, обратился в саппорт. Консультант мне сказал, что я был обманут, и карта для выплат выдается всем. В итоге подана жалоба, получен звонок от "Привата" со словами "сотрудник наказан, ситуация не повторится", - описывает произошедшее клиент.

По его словам, спустя два месяца аналогичная ситуация случилась с его отцом, которому также отказали в выдаче дебетовой карты.

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"Начали говорить о каком-то коде, который надо получить на работе и только потом они выпишут карту, а пока можно взять "Универсальную". То есть опять старая песня о том, что без привязки к зарплате карту для выплат получить нельзя", - пишет он.

В связи с этим мужчина призвал банк принять соответствующие меры, заявив, что "персонал продолжает врать в лица клиентам".

Представитель "ПриватБанка" в ответ на отзыв извинился за инцидент и сообщил, что клиенту написали в личные сообщения для уточнения деталей.

Ранее клиентка "ПриватБанка" заявила, что терминал данного финучреждения не зачислил средства на карту, в банке поначалу вовсе отказались принимать жалобу.

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Автор: Виолетта Орлова