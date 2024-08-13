НБУ планирует финализировать окончательное решение по ограничению переводов с карты на карту.

Национальный банк планирует финализировать окончательное решение по ограничению переводов с карты на карту. А с 12 по 18 августа будет рассматривать его на правлении. Об этом в интервью ЭП сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

"Я думаю, что сейчас мы финализируем окончательное решение, а на следующей неделе (речь идет о неделе с 12 по 18 августа, – ред.) будем рассматривать его на правлении", – заявил глава Нацбанка.

Он добавил, что анонсированные изменения вызвали шквал критики и непонимания. Однако НБУ объясняет проблематику "дропов" не только как опасность для государственного бюджета, но и как опасность для самих физических лиц. Ведь, отдавая свои данные, карту, счет кому-то на стороне, лицо несет ответственность за все, что с этим счетом сделали.

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Кроме налоговых обязательств, такие граждане становятся соучастниками преступлений, в которых используются их счета, в частности по легализации средств, финансированию терроризма, уклонению от уплаты налогов и разрушают свою транзакционную историю на долгие годы.

"Это и есть та реальная опасность, в которую попадают граждане, которые сознательно передают свои персональные данные и счета для использования в нелегальных операциях... Часть времени мы посвятили коммуникации с волонтерской средой... Градус обсуждения снизился. Это означает, что мы органично подходим к принятию того решения, которое Национальный банк коммуницировал", – говорится в заявлении Пышного.

По его словам, для создания дополнительных инструментов для более эффективной борьбы со схемами "дропов" нужны также изменения в законодательство. Следовательно, нужно идти в парламент, где нужно быть готовыми к соответствующему решению и дискуссии.

"То, что "дропы" являются бедой для государственного бюджета – это факт. Думаю, что это очень материальные суммы, которые можно направить в бюджет, если будем настойчивыми и успешными в этом вопросе", – подытожил Пышный.

Ограничения на карточные ограничения

Еще в начале 2024 года глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что в Украине могут ввести ограничения на банковские переводы на период военного положения для борьбы с "мискодингом".

Планируется, что лимиты на исходящие р2р-переводы могут составить 100 000 грн и 30 операций в месяц для одного счета. Ограничение, которое будет базироваться на апрельском решении СНБО по противодействию нелегальному игорному бизнесу, намерены внедрить в течение месяца.

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