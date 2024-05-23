Лимиты на исходящие р2р-переводы могут составить 100 000 грн и 30 операций в месяц для одного счета.

Национальный банк Украины готовит проект решения по ограничению карточных переводов и введению предельных лимитов перевода денег с карты на карту между физическими лицами. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на сообщение для медиа в НБУ.

Планируется, что лимиты на исходящие р2р-переводы могут составить 100 000 грн и 30 операций в месяц для одного счета. Ограничение, которое будет базироваться на апрельском решении СНБО по противодействию нелегальному игорному бизнесу, намерены внедрить в течение месяца.

"Рассматриваем возможность внедрить рамки для исходящих р2р-переводов со счетов физлиц в 100 000 грн в месяц и ограничить количество таких переводов 30 в течение месяца. По нашим расчетам, 95% клиентов банков этих ограничений даже не заметят. Зато проводить теневые платежи злоумышленникам, которые пользуются карточками физлиц для, например, неуплаты налогов и преступной деятельности, станет сложнее и дороже", – цитирует издание заместителя председателя НБУ Дмитрия Олейника.

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Отмечается, что ограничивать входящие транзакции не планируют, чтобы не усложнять деятельность, например, волонтерам. К тому же при наличии оснований и подтверждений лимиты, как исключение, могут и увеличивать.

По данным Нацбанка, объемы подобных теневых переводов могут составлять миллиарды гривень. В то же время используются карты физлиц, которые сознательно предоставляют злоумышленникам свои персональные данные для этого. Затем через карты пенсионеров или студентов с месячным доходом в несколько тысяч гривень могут проводить нехарактерные платежные операции на миллионы гривень за день.

Сообщается, что с осени 2023 года НБУ фиксирует аномальный рост объемов р2р-переводов по системе, а также рост количества карт, с которых осуществляются такие переводы, и средних сумм перевода у отдельных банков-эмитентов. В частности, один из крупнейших банков-эмитентов передал информацию в НБУ по выявленным дропам (людям, которые за вознаграждение предоставляют злоумышленникам/мошенникам доступ к своим банковским реквизитам: к картам/счетам, включая пин-коды и доступ к интернет-банкингу) – это более 10 000 клиентов только за октябрь-декабрь 2023 года. Другой банк обнаружил более 4000 скомпрометированных карт за этот же период.

Так, по оценкам аналитиков CASE Украина, государство теряет ориентировочно не менее 100 млрд грн в год из-за схем с НДС, контрафакта, серого рынка подакцизных товаров, заработных плат "в конвертах" и тому подобное.

"Если эти люди сознательно передают свои персональные данные по картам для незаконной деятельности, то скажите, чем они отличаются от, например, наркокурьеров", – отметил глава Нацбанка Андрей Пышный.

В перспективе после изменения законодательства возможно создание реестров карт, которые использовали для таких карт с подобными операциями. Также в рамках противодействия теневым платежам регулятор планирует ввести для финкомпаний требования по наличию уставного капитала, который будет привязан к процентам операций от суммы платежей.

Ограничения на карточные переводы

В феврале стало известно, что в Украине могут ввести ограничения на банковские переводы на период военного положения для борьбы с "мискодингом". Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова отметила, что Национальный банк изучает вопрос об ограничении карточных переводов и лимитов перевода наличных через терминалы, что может касаться тех, кто проводит теневые операции.

Член Совета Нацбанка Василий Фурман ранее пояснил, что потребность вводить ограничения возникла с целью борьбы с теневой экономикой. В частности, речь идет о случаях, когда с помощью дроп-карт реализуются схемы уклонения от уплаты налогов.

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