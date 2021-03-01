По результатам комплекса принятых организационных и практических мероприятий произошло разрушение схем, благодаря которым происходило уклонение от уплаты единого взноса.

Сегодня, 1 марта, стало известно, что благодаря деятельности Офиса крупных налогоплательщиков обеспечено возмещение причиненных государству убытков на сумму более 90 млн грн.

“Обеспечение возмещения убытков является одним из механизмов наполнения государственного бюджета. Главным, приоритетным направлением нашей с командой работы является экономическая безопасность страны. Будем прилагать максимум усилий для выполнения поставленных задач”, - отметил Председатель ГФС Вадим Мельник

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Известно, что по результатам комплекса принятых организационных и практических мероприятий произошло разрушение схем, благодаря которым происходило уклонение от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

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Автор: УНИАН