Курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 39,40 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 20 ноября, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 36,05 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс евро на вторник установлен на уровне 39,40 грн/евро, то есть гривня ослабла на 14 копеек по сравнению с сегодняшним курсом НБУ.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 36,03/36,05 грн/долл., евро - 39,41/39,42 грн/евро.

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Курс валют в Украине

Курс доллара к гривне у "Приватбанка" сегодня, 20 ноября, подешевел на 5 копеек – до 37,50 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении сегодня подорожал на не изменился и составляет 40,85 грн за евро.

Курс доллара в банках Украины сегодня, 20 ноября, подорожал на 3 копейки – до 37,88 грн за доллар в среднем. Средний курс евро сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 40,95 грн за евро.

Средний курс в валютных обменниках Киева сегодня составляет 37,75 грн/долл. (продать доллар можно за 37,67 грн), евро – 40,94 грн/евро (курс продажи – 40,76 грн/евро).

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