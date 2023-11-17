Официальный курс евро в понедельник составит 39,26 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 20 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,14 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 11 копеек по сравнению с сегодняшним показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 39,26 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с сегодняшним курсом НБУ.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 36,11/36,13 грн/долл., евро - 39,24/39,24 грн/евро.

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Курс валют в Украине - новости

Курс наличного доллара к гривне у "Приватбанка" сегодня, 17 ноября, подешевел на 5 копеек – до 37,55 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 40,85 грн за евро.

В столичных валютных обменниках сегодня курс гривни к доллару составляет 37,77 грн/долл. (продать доллар можно за 37,67 грн), а евро – 40,80 грн/евро (курс продажи – 40,60 грн/евро).

По словам начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, в ближайшее время главные характеристики валютного рынка почти не изменятся: разница между курсами покупки и продажи на безналичном рынке не превысит 0,1 грн, коридор возможных колебаний курсов на наличном рынке будет в пределах 37-38 грн/долл. и 39-41 грн/евро, а разница между курсами покупки и продажи, а также текущие колебания на наличном рынке не превысят 0,3-0,5 грн.

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