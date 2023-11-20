Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 40,98 грн.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 20 ноября, подешевел на 5 копеек – до 37,50 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 40,85 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,00 грн, евро - по курсу 39,85 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 16 копеек и составляет 40,98 грн.

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Курс валют в Украине

Наличный курс гривни к доллару в банках Украины сегодня, 20 ноября, ослабился на 3 копейки – до 37,88 грн за доллар в среднем. Относительно евро средний курс гривни сегодня ослабился на 10 копеек и составляет 40,95 грн за евро.

Средний курс в валютных обменниках Киева сегодня составляет 37,75 грн/долл. (продать доллар можно за 37,67 грн), евро – 40,94 грн/евро (курс продажи – 40,76 грн/евро).

В Государственном бюджете на 2024 год заложен прогнозный курс гривни к доллару на уровне 40,7 грн за долл. в среднем за год (против ожидаемых 41,4 грн за долл. в законопроекте к первому чтению).

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