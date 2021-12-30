В одном из магазинов Киева больше всего людей, в частности, было у прилавков, где разложены овощи.

Для того, чтобы в Украине семья из трех или четырех человек отпраздновала Новый год 2022 с традиционными деликатесами, нужно потратить примерно 2 тысячи гривень.

В четверг, 30 декабря, в одном из магазинов на окраине Киева самые большие очереди были к прилавкам, где разложены овощи, фрукты, а также рыба и мясо, говорится в сюжете ТСН.

"В этом году, если вы хотите вкусного игристого вина, то будьте готовы выложить более 100 гривень, красная икра также стала дороже и стоит около 250 гривень, и рыба и мясо также прибавили в цене примерно на 10%...", – выяснили журналисты.

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Ранее стало известно, что перед Новым годом 2022 могут серьезно возрасти цены на один из продуктов, который является символом праздника.

Аналитик Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Светлана Литвин предупреждала о серьезном подорожании мандаринов.

Эксперт говорила, что накануне Нового года цены на мандарины в Украине могут "взлететь" на 30% и достичь отметки в 50 грн за килограмм.

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