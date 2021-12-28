Крымчане жалуются, что цены растут, а зарплаты остаются низкими.

Цены на пищевые продукты в Крыму растут. Особенно остро жители аннексированного полуострова почувствовали это накануне рождественских праздников, хотя оккупанты скрывают истинные масштабы проблемы.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Денег нет

Недавно статистическое ведомство оккупантов опубликовало данные о средней зарплате крымчан. Утверждается, что за последние пять лет доходы жителей полуострова выросли в среднем с 24,14 тыс. руб. (8700 грн) до 34,18 тыс. руб. (12 300 грн). В то же время средняя зарплата по РФ колеблется на уровне около 54,6 тыс. руб. (19 700 грн).

В то же время жители Крыма сомневаются в правдивости таких данных. Свое недовольство они активно выражают в социальных сетях, особенно недовольны ростом цен на пищевые продукты и курсом доллара.

Читайте такжеЕвросоюз продлит на год "крымский пакет" санкций против РФ - посол"Это кто же у нас получает 34 тысячи рублей? У нас дворник зарабатывает 10 тысяч (3600 грн), а сантехник 15 тысяч (5400 грн). Учитель получает около 15 тысяч рублей. Кто эти цифры придумал?"- сообщила жительница Симферополя Елена.

Пенсионерка из Ялты Ольга Валерьевна заявила, что такие зарплаты в Крыму могут получать разве что чиновники и военные.

"Для крымчанина 20 тысяч (7200 грн) – это очень хорошая зарплата. Жители побережья, кто может, сдают все свободное жилье летом, сами ютятся в подвалах и летних кухнях, чтобы что-то заработать. А у кого нет такой возможности, едут на заработки в ту же Россию. Потому что с исчезновением воды на полуострове выращивать что – то на своих огородах стало невозможно", - рассказывает Ольга Валерьевна.

Впрочем, уровень зарплат на полуострове можно легко отследить с помощью сервисов поиска работы. Следовательно, кассир и продавец в Крыму могут заработать от 20 до 30 тысяч рублей (7200 – 10 800 грн), как и кладовщики с полицейскими. Однако некоторым работникам предлагают и 50 тысяч рублей (18 000 грн). Столько могут заработать логист, бухгалтер, руководитель подразделения.

Иногда оккупанты все же признают, что уровень достатка крымчан падает. В частности, недавно главарь оккупантов Крыма Сергей Аксенов заявил:

К сожалению, доходы граждан падают, и эту проблему нельзя игнорировать.

Аксенов даже решил спасать ситуацию с помощью рабочей группы из представителей среднего и малого бизнеса, чтобы найти "нестандартные пути решений, направленных на повышение эффективности производительности, которая и приведет к росту доходов". При этом никакой конкретики он так и не предоставил.

Цены растут

Накануне Нового года и Рождества крымчане особенно почувствовали бешеный рост цен на пищевые продукты. По "официальным "данным" Крымстата", праздничное гуляние подорожало примерно на 10%. Оккупанты подсчитали, что семья из четырех человек потратит примерно 8 тысяч рублей (2880 грн).

Однако жители аннексированного Крыма скептически воспринимают эту "статистику". По их словам, цены выросли минимум на 15-20%.

Читайте такжеЖителям оккупированного Крыма разрешили не возвращать долги украинским банкам"Я сегодня ходила на рынок. У нас картошка перед Новым годом стала золотая. Самая дешевая – 55 рублей (20 грн), а лучшая-65 рублей (23 грн). Подорожали фрукты-яблоки уже по 70 рублей (25 грн). А пачка масла 300 рублей (108 грн)", – сообщила Ольга Валерьевна.

Цены выросли и в супермаркетах. Например, крымчане могут рассчитывать на такие цены:

апельсины - 157 рублей (57 грн);

яйца - 113 рублей (41 грн);

семга (слабосоленая) 200 г – 479 рублей (172 грн);

бутылка молока 0,9 л (2,5%, крымский производитель) – 107,9 рублей (39 грн);

картофель - 65 рублей (23 грн);

свинина - 419 рублей (151 грн);

сливочное масло (пачка 200 г) – до 375 рублей (до 135 грн).

Для сравнения в Киеве масло можно купить по 60-80 грн, бутылку молока – до 30 грн, яйца – 30-38 грн, картофель – 15-18 грн.

Мы подсчитали, сколько нам обойдется "Оливье". Вышло на семью из четырех человек около 800 рублей (300 грн). "Шуба" выйдет на 600 рублей (216 грн). В этом году у нас еще и свекла подорожала, да и селедка перед праздниками тоже. А на весь новогодний стол планируем потратить до 9000 рублей (3240 грн). Это на 1500 рублей больше, чем в прошлом году. И это без каких-то излишеств в виде красной рыбы или икры. Бутылка шампанского стоит 460 рублей (166 грн) сладкое будем печь сами, фрукты купим на базаре, что подешевле. Из мяса большей частью будет курица, на гарнир – картофельное пюре, салаты, овощные заготовки. Мы с мужем работаем в бюджетных организациях, я – учительница, он – врач, – рассказывает жительница Севастополя Евгения.

А пока пенсионеры из Алушты Валентина Павловна и Сергей Семенович готовятся встречать Новый год скромнее, чем обычно. К счастью, они могут рассчитывать на помощь от детей.

"Пока нас выручают дети, которые подбросили к праздникам мясные деликатесы, конфеты, даже шампанское. Они живут на подконтрольной территории, поэтому о нас заранее позаботились. Ну а картошка, овощные консервы, рыба – это мы сами купим. Я не подсчитывала сумму, но стол будет скромным. Хотя пироги обязательно будут", - сетует Валентина Павловна.

По мнению крымчане, цены значительно выросли из-за погоды. Летом наводнения уничтожили урожай, а до этого - засуха. Кроме того, на полуострове до сих пор существует проблема с водой, а продукты российского производства многие крымчане считают невкусными.

Как сообщал УНИАН, ранее жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей пожаловались, что перед Новым годом у них внезапно взлетели цены. При этом подорожали не только продукты к праздничному столу, но и ежедневного потребления и бытовую химию.

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