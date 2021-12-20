Подорожали не только продукты на праздничный стол, но и ежедневного потребления и на бытовую химию.

Жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей пожаловались, что перед Новым годом у них внезапно взлетели цены. При этом подорожали не только продукты к праздничному столу, но и ежедневного потребления и на бытовую химию.

Об этом пишет OBOZREVATEL.

Что с ценами в Донецке

В преддверии новогодних праздников в Донецке значительно выросли цены на продукты. Подорожали горошек, соленые огурцы, картофель, колбаса, яйца и другие продукты, которые хозяйки обычно используют для праздничного стола. Однако подскочили цены на повседневные продукты, в частности на крупы, макароны, капусту и другие.

За продуктовый набор на салат "Оливье" жителям Донецка придется отдать:

банка горошка - 70-100 руб. (25-36 грн);

десяток яиц - 85-105 руб. (30,5-38 грн);

пачка майонеза - 37 руб. небольшая, 75 руб. – большая (13-27 грн);

картофель (кг) – 65 руб. (23 грн);

морковь-65 руб. (23 грн);

колбаса "Докторськая" - 460 руб. (166 грн);

колбаса "Столичная" - 520 руб. (187 грн);

балык - 420 руб. (151 грн);

соленые огурцы - 200 руб. (72 грн).

Читайте такжеВ Украине подорожает все, от продуктов до коммуналки - прогнозМандарины в Донецке в среднем стоят 120 руб. (43 грн), а бананы - 75-100 руб. (27-36 грн).

Кстати, цены на базаре Донецка примерно такие же, как и в киевских супермаркетах. В частности, колбасу "Столичную" в магазине "Сильпо" в Киеве можно купить за 199 грн, а "Молочную" – 179 грн. Яйца можно найти по 32,9 грн. Бананы стоят 29 грн, мандарины – 31 грн. Однако заработок среднестатистического киевлянина и жителя оккупированного Донецка значительно отличается.

При этом некоторые пищевые продукты на рынке в Киеве даже дешевле, чем в Донецке. Вареную колбасу, например, в Киеве продают за 149 грн, картофель – по 18 грн, балык – по 130-140 грн, яйца – 30-32 грн.

Значительно отличаются цены на мясо. В частности, в онлайн-магазине "Тимуровский" в Донецке куриное бедро продают по 340 руб. (122 грн), а на сайте "Сильпо" в Киеве – по 85,5 грн.

Я пенсионерка, поэтому в супермаркетах покупаю разве что хлеб и молоко. А так мы обычно на выходных идем на базар, чтобы купить подешевле. Но за последнюю неделю цены резко выросли на 10-20%. Продавцы говорят, что закупка подорожала. Очень дорогая картошка, 65-75 руб. (23-27 грн). Вы же понимаете, для нас это основной продукт. Говорят, что не хватает овощей в принципе, потому что здесь и раньше не так много выращивали, а сейчас и подавно. Завозят дорогие овощи из Ростовской области, – рассказала местная жительница Валентина Кузьминична.

В то же время Виктория, которая ухаживает за пожилой матерью в Донецке, отметила, что цены здесь не ниже, чем в Киеве, или Москве. До этого женщина несколько лет жила в Харькове.

"Здесь ничуть не дешевле, чем в том же Киеве и даже в Москве. Мы специально сравнивали цены. Они перекрыли КПП с подконтрольной Украиной, а из России везут все дорогое. В РФ проблема с мандаринами, они там опять что-то выясняют с Турцией, поэтому цитрусовые у нас теперь золотые. На днях брала в магазине мандарины по 130 руб. (около 47 грн). Дорогая курятина. Филе купила по 350 руб. (126 грн). Все подорожало сливочное масло, яйца, мясо, рыба. Хорошей рыбы здесь вообще нет", - рассказывает Виктория.

Кроме того, жители оккупированного Донецка жалуются на высокие цены новогодних елок. Небольшая сосна в этом году стоит 900 руб. (324 грн), а высокое дерево уже продают по 2000 руб. (720 грн).

Лучше ли в Луганске

В оккупированном Луганске зарплата еще ниже, чем в Донецке, но цены на продукты такие же высокие.

"Я уже потихоньку делаю закупки на праздники. Правда, все равно цены уже взлетели. Например, вареная колбаса 350 руб. (126 грн). Яйца сильно подорожали, раньше брала по 65 руб. (23 грн), а сейчас зашла, они уже по 75 (27 грн). Свинина 450 руб. (162 грн). Это при том, что работы в городе практически нет. Часть людей на заработках в России, другие выживают как могут", – возмущается местная жительница Ирина.

По словам местных, среди Крупов самая дорогая гречка-100-120 руб. (36-43 грн). А курятину продают по 300 руб. (108 грн).

"Много продуктов из России. Своего производства практически нет. Еще из Донецка могут доставить, там вроде какие-то молочные заводы работают. Ранее на закупки ездили на подконтрольную территорию, теперь мы как в концлагере – можно выехать только в РФ. А там дорого. Не хватает картошки, дорогие фрукты, молоко плохого качества. Даже очень дорогие бытовые средства – для мытья посуды, для уборки, стирки. На новогодний стол ничего особенного готовить не буду, потому что ни из чего. Пироги, картошка, курочку зажарю, может, оливье. На этом все", – рассказывает пенсионерка из Луганска Антонина Ефимовна.

Оккупанты скрывают реальную картину. Если посмотреть "официальные цены", которые подает "власть" ОРДЛО, то там цифры в полтора раза ниже.

Учитывая то, что в 2021-м году взлетели цены на продукты, мы не думаем, что вам захочется переплачивать и за главный атрибут новогоднего стола. Особенно, если в итоге окажется, что приобретенный товар - подделка. Как проверить икру горбуши или другой рыбы - читайте в материале УНИАН.

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Автор: Марта Гичко