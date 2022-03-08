В "Новой Почте" указали минимальную сумму, которую могут взимать за денежный перевод в качестве комиссии.

"Новая Почта" снизила комиссию за отправку денежного перевода по Украине - с 5 марта комиссия за отправку денежного перевода "Мгновенный" составляет 0,5% от суммы, но не менее 5 гривень.

Об этом сообщила пресс-служба "Новой Почты".

"С 5 марта комиссия на отправку денежного перевода "Мгновенный" снижена и составляет 0,5% от суммы, но не менее 5 гривень",- говорится в сообщении.

Для отправки денежного перевода "Мгновенный" по Украине нужно: предъявить оператору отделения оригинал паспорта или в приложении "Дия"; осуществить оплату наличными или банковской картой сумму, которую хочешь отправить, и стоимость услуги перевода; назвать ФИО, контактный телефон получателя.

Для получения денежного перевода по Украине наличными нужно прийти в отделение, предъявить оригинал паспорта или в приложении "Дия"; назвать номер перевода, полученный от отправителя и получить наличные.

Отмечается, что перевод можно отправить с карты и получить в любом отделении, которое работает, наличными в гривне. Услугу оплачивает отправитель.

Напомним, 4 марта стало известно, что "Новая Почта" опубликовала интерактивную карту своих отделений, работающие в Украине в период действия военного положения, введенного в стране после вторжения РФ 24 февраля.

Справка УНИАН. "Нова Пошта" - лидер экспресс-доставки по числу доставленных посылок в Украине. За 2020 год доставила 327 млн посылок и грузов.

Вас также могут заинтересовать новости: