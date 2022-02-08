Мужчина утверждает, что не получал посылку, хотя по трекинг-листу она уже "вручена".

Клиент "Новой почты" обвинил курьера в краже посылки. Мужчина рассказал, что он так и не получил свой груз из магазина, хотя курьер уже якобы имеет на руках накладную с его подписью.

Свою жалобу клиент разместил в комментариях на странице "Новой почты" в Facebook.

Мужчина сильно разъярен из-за досадного инцидента с посылкой. Он не только написал жалобу, но еще и показал скриншот с отслеживанием груза. Там действительно указано, что посылка уже была вручена.

Однако клиент говорит, что он ничего не получал. Он пытался выяснить детали ситуации и звонил в магазин, откуда ждал посылку. Там ему сказали, что они уже говорили с курьером и у него якобы есть накладная с подписью.

"Где мой груз? Курьер ничего не доставил, еще и у него есть наглость обманывать! (Из магазина перезвонили и сообщили, что он сказал, что у него накладная с нашей подписью, очень хочу это увидеть!). Почему такое отношение к клиентам за их же деньги?",- написал возмущенный клиент.

В "Новой почте" на жалобу отреагировали, однако ответ компании удивил:

"Доброе утро! Ну и дела. Нам искренне обидно, что сложилась такая ситуация. Сейчас мы уточняем детали и как только будут новости - сразу Вас проинформируем".

Читайте также"Тарифы удваиваются": клиентка возмутилась странным сервисом от "Новой почты"Однако как долго продлится проверка и получит ли клиент свою посылку - в "Новой почте" не рассказали.

Ранее УНИАН уже сообщал, что клиент обвинил "Новую почту" в краже дорогой посылки. Отправка пришла к получателю без важных деталей.

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