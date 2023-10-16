Пока депутаты рекомендовали документ к первому чтению.

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал к первому чтению проект государственного бюджета Украины на 2024 год.

Об этом сообщила председатель комитета Роксолана Пидласа на своей странице в социальной сети Facebook. По ее словам, правительство во время подготовки проекта ко второму чтению должно учесть ряд изменений, которые предлагают депутаты.

Так, в случае принятия законопроекта, которым предлагается вдвое увеличить налог на прибыль банков, Кабмин должен увеличить плановые доходы госбюджета на 9,9 млрд грн.

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Также дополнительно депутаты предлагают сократить на почти 1,3 млрд грн расходы на строительство, ремонты и закупки имущества в различных органах власти, направить дополнительно 574 млн грн на протезирование для военных и выделить 376 млн грн на утилизацию твердого ракетного топлива, что позволит избежать экологической катастрофы.

Среди предложенных изменений - увеличение более чем на 384 млн грн расходов на образовательную субвенцию за счет сокращения капитальных расходов, а дополнительные 62 млн грн на обеспечение деятельности Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, увеличение на 5 млн грн расходов на Национальную службу здоровья, работники которой обеспечивают внедрение медицинской реформы, и дополнительные 100 млн грн для осуществления научных исследований Национальной академией наук.

Кроме этого, предлагается сократить расходы на Бюро экономической безопасности на 409 млн грн и направить эти средства на закупку сканеров для таможни на пунктах пропусках железнодорожного сообщения для усиления борьбы с коррупцией и избежанием неуплаты таможенных пошлин и платежей.

По словам Пидласой, комитет поручил правительству проработать 61 дополнительный вопрос, в результате чего должна появиться дополнительная возможность увеличить доходную часть госбюджета. Также Кабмин должен еще раз тщательно проанализировать главный финансовый документ страны на 2024 год, сократить неприоритетные расходы и добавить средства на мероприятия, которые будут иметь обоснованную потребность в следующем году.

Госбюджет-2024:

Кабинет министров 15 сентября утвердил проект государственного бюджета на 2024 год, после чего подал его в совет на рассмотрение. Проектом предусмотрены доходы общего фонда в 1 трлн 560 млрд гривен, тогда как расходы составляют 3 трлн 108 млрд гривен.

В правительстве рассказали о расходах на ВСУ в 2024 году. Ключевым моментом проекта госбюджета-2024 является финансирование сектора безопасности и обороны - на него планируют направить 1 трлн 685 млрд гривень, то есть, более половины расходной части.

Верховная Рада приняла правительственный проект к сведению 20 сентября.

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