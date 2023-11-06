Средства международных доноров финансируют насущные социальные и гуманитарные бюджетные потребности.

Недостаточная международная финансовая помощь в 2024 приведет к негативным экономическим последствиям не только для Украины, но и для всей Европы.

"Сохранение финансовой помощи от стран ЕС и других партнеров в следующем году является жизненно важным. Если у нас не будет достаточно ресурсов для финансирования дефицита госбюджета, это приведет к негативным экономическим последствиям не только для Украины, но и для всей Европы. Такая ситуация может повлечь повышение цен на продукты питания и энергоносители, увеличить уровень бедности и, вероятно, количество украинцев, которые временно переедут в страны ЕС также возрастет", - заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью для издания Politico.

Марченко отметил, что внутренние доходы госбюджета в полном объеме направляются на военную кампанию, в то же время средства международных доноров финансируют наиболее насущные социальные и гуманитарные бюджетные потребности.

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"Мы готовы к дискуссиям с партнерами для поиска практических решений, чтобы ускорить предоставление финансовой помощи. Мы привержены внедрению необходимых структурных реформ, которые уже определены в сотрудничестве с ЕС, США и МВФ, однако мы также открыты к новым обсуждениям. Мы не можем допустить задержку в помощи", — сказал глава Минфина.

Отмечается, что по состоянию на сейчас уже есть заверения от некоторых партнеров относительно продолжения финансовой помощи в 2024 году, а именно от Японии и Великобритании, однако необеспеченные бюджетные потребности остаются на высоком уровне.

Международная помощь

Согласно октябрьскому инфляционному отчету Нацбанка, объем международной финансовой помощи Украине в этом году превысит 45 миллиардов долларов, однако в следующие два года он будет постепенно уменьшаться.

Согласно утвержденному ко второму чтению проекту государственного бюджета на 2024 год, потребность во внешней финансовой поддержке составляет около 41 млрд долларов, тогда как в первом варианте документа она составляла 42,9 млрд. Достичь этого удалось благодаря увеличению плановых доходов в результате пересмотра макропоказателей и учету других дополнительных поступлений.

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