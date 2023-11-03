Нашему государству придется выполнить взятые на себя обязательства, чтобы получить эти средства.

Объем международной финансовой помощи Украине в этом году превысит 45 миллиардов долларов, однако в следующие два года он будет постепенно уменьшаться. Об этом речь идет в октябрьском инфляционном отчете Национального банка Украины.

"В 2024-2025 годах официальное финансирование будет оставаться значительным, хотя и постепенно уменьшаться – до 38,5 и 25 миллиардов долларов соответственно. Для получения таких объемов помощи критически важной будет оставаться выполнение Украиной взятых на себя обязательств и активное сотрудничество с МВФ и другими международными партнерами", - говорится в отчете.

Также в НБУ отметили, что со снижением рисков безопасности и ускорением экономического восстановления, внимание международной помощи будет смещаться с поддержания макроэкономической стабильности в сторону восстановления и реформирования страны.

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Кроме этого, Нацбанк отмечает, что из-за значительной доли кредитов в общем объеме международной помощи и активных внутренних привлечений, государственный и гарантированный государством долг Украины будет предсказуемо расти.

"По оценке НБУ, его соотношение к ВВП составляло около 80% на конец сентября и вырастет до более 95% ВВП в 2024-2025 годах", - говорится в отчете.

Потребность Украины в финансовой помощи

Премьер-министр Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что в этом году дефицит государственного бюджета составит около 42 миллиардов долларов. Основными источниками для получения этих средств являются макрофинансовая поддержка от Евросоюза, гранты от Соединенных Штатов Америки и кредиты от МВФ по новой программе сотрудничества.

Предполагалось, что в следующем году дефицит госбюджета будет таким же, однако в принятом ко второму чтению проекте закона "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" потребность во внешней финансовой поддержке составляет около 41 миллиарда долларов.

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