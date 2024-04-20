Отмечается, что документ предусматривает ряд ограничений для онлайн-казино.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по противодействию негативным последствиям функционирования азартных игр в интернете. Таким образом, в Украине ограничат деятельность онлайн-казино.

Согласно указу президента №234, который опубликован на сайте Офиса президента, СНБО поручил Кабинету министров:

разработать порядок ограничения всех форм рекламы азартных игр с использованием символики ВСУ и других военных формирований;

запретить регистрировать несколько аккаунтов для одного игрока, а также определить лимит времени в игре в неделю;

обязать организатора азартных игр установить лимит для игрока перед началом игры с возможностью изменения такого лимита не чаще одного раза в месяц;

внедрить госсистему онлайн-мониторинга;

провести национальную информационно-разъяснительную кампанию по опасности азартных игр, блокирования нелегальных сайтов, где предоставляется доступ к азартным играм.

Главнокомандующий ВСУ и руководители военных формирований во время военного положения должны ввести запрет для военных на использование онлайн-казино.

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При этом СБУ должна за два месяца проверить организаторов азартных игр. В свою очередь НБУ должен за два месяца утвердить рекомендации банкам по блокированию платежей граждан кредитными средствами для участия в азартных играх

Кроме того, в Минцифре должна в течении месяца провести переговоры с компаниями Apple и Google по запрету размещения приложений с азартными играми без лицензии в магазинах приложений.

Также Минздрав должен за три месяца разработать клинический протокол лечения от игровой зависимости.

Бизнес в Украине - последние новости

23 января Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно экономической безопасности и экономической стабильности во время военного положения. Президент отметил, что четко определены шаги, которые помогут и украинским предпринимателям, и государственным институтам преодолеть весь тот комплекс проблем, о котором много говорилось в эти недели.

Как уточнил президент, перед всеми одна задача – это укрепление украинской экономики и нашего общества.

Позже президент подписал указы о создании Совета по поддержке предпринимательства в условиях военного положения и Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине".

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