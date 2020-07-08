НБУ начал принимать отчетность от небанковских финучреждений

Сроки предоставления отчетности за первое полугодие 2020 года не будут меняться.

Национальный банк Украины завершил тестирование и начал принимать отчетность от небанковских финансовых учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Вебпортал Национального банка открыт для представления отчетности небанковскими финансовыми учреждениями и работает в рабочем режиме. Доступы пользователей к вебпорталу, которые ранее зарегистрировались для тестового представления отчетности, действуют и используются для представления отчетности в Национальный банк Украины", - говорится в сообщении.

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Как отмечает пресс-служба, учреждениям, которые еще не зарегистрировались на вебпортале, нужно пройти процедуру регистрации в соответствии с пунктом 5 Инструкции о представлении отчетности небанковскими финансовыми учреждениями.

В НБУ добавили, что сроки представления отчетности за первое полугодие 2020 года не меняются и соответствуют действующим нормативно-правовым актам НКФУ.

"Требования Национального банка по формированию отчетных файлов, которые подаются через вебпортал, размещены в реестре показателей.

Национальный банк также подготовил и обнародовал описательные и видеоинструкции по представлению отчетности для небанковских финансовых учреждений", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины в 2019 году приняла закон о «сплите». Согласно закону, надзор и регуляция рынка около 1900 небанковских финучреждений, среди которых страховые, лизинговые и факторинговые компании, кредитные союзы, бюро кредитных историй, ломбарды и другие финансовые компании, с 1 июля перейдут к НБУ, тогда как Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку займется регулированием негосударственных пенсионных фондов и фондов финансирования строительства, а также фондов операций с недвижимостью.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 1 июля принял функции надзора и регулирования рынков небанковских финансовых учреждений от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, в рамках принятого закона о «сплите».

6 июля 2020 года Национальный банк открыл на официальном веб-сайте Комплексную информационную систему (КИС НБУ), в которую загружены реестры финансовых учреждений, принятые от предыдущего регулятора Нацкомфинуслуг.

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