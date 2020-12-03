В ноябре по сравнению с октябрем текущего года украинцы сократили продажу валюты.

В ноябре 2020 года впервые с начала года покупка населением наличной валюты превысила объем продажи.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

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В ноябре по сравнению с октябрем текущего года украинцы сократили продажу валюты на 3% – до 1,32 млрд долларов в эквиваленте, в то время как покупка выросла на 11,7% – до 1,44 млрд долларов в эквиваленте.

Таким образом, чистая покупка валюты населением в ноябре составила 127,76 млн долларов.

Прогноз относительно курса

15 сентября 2020 года эксперты инвестгруппы ICU прогнозировали умеренное ослабление гривни до 29-30 гривень/доллар к концу текущего года.

24 сентября 2020 года эксперты заявили о том, что в 4 квартале 2020 года курс гривни не должен будет превысить уровень 30 грн/доллар.

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Автор: УНИАН