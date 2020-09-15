Согласно прогнозу, доллар до конца этого года может подорожать до 30 гривень.

Эксперты инвестгруппы ICU прогнозируют умеренное ослабление гривни до 29-30 гривень/доллар к концу текущего года.

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Об этом сообщил глава департамента корпоративного анализа ICU Александр Мартыненко в ходе онлайн-конференции.

"В 4 квартале 2020 года мы ожидаем умеренное ослабление гривни из-за ухудшения девальвационных ожиданий и возвращения дефицита текущего счета - до диапазона 29-30 гривень/доллар на конец года. Умеренное ослабление гривни продолжится в 2021 году из-за восстановления спроса на импортные товары и роста мировых цен на энергоносители", - сказал Мартыненко.

Прогноз курса доллара

По его словам, давление расширения торгового дефицита будет сдерживаться возвращением притока иностранного капитала. Прогноз ICU на конец 2021 года предусматривает диапазон 29,5-30,5 гривни/доллар.

Также Мартыненко рассказал, что профицит текущего счета будет сужаться, но прогноз на 2020 год улучшается, поскольку COVID-19 подавляет импорт и путешествия выше ожиданий, тогда как приток денежных переводов оказался довольно устойчивым.

"Профицит текущего счета в 2020 году в 6,2 миллиарда долларов (4,2% от ВВП) должен превратиться в дефицит в 3,7 миллиарда долларов (-2.4% ВВП) в 2021 году", - сообщил эксперт.

Прогноз международных резервов

Он отметил, что в целом платежный баланс выигрывает от внешних условий: международные резервы вырастут на 3,3 миллиарда долларов в 2020 году, а в 2021 достигнут 31,9 миллиарда долларов и 110% показателя адекватности резервов МВФ.

Что этому предшествовало

Международные резервы Украины в августе выросли на 1% и составили, по предварительным данным, 29,05 миллиарда долларов.

В 2019 году международные резервы Украины выросли на 22% - до 25,3 миллиарда долларов, достигнув семилетнего максимума.

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Автор: Екатерина Жирий