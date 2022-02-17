Стоит иметь небольшой запас наличных, посоветовал эксперт.

Гражданам Украины сейчас не стоит поддаваться панике, снимать с банковских счетов много денег и "купаться в море наличных".

При себе на всякий случай стоит иметь определенный запас наличных, но во всем цивилизованном мире в целом нормально держать деньги в безнале в банковской системе, рассказал экономист Павел Кухта в эфире программы "Твой день" на телеканале "1+1".

Эксперт отметил, что запас наличных необходим на тот случай, если вдруг "ляжет" банковская система.

"Паника нам ничем не поможет, и купаться в море наличных, знаете, вам легче от этого не станет. Надо иметь при себе определенный запас наличных, чтобы на всякий случай, если, не дай Бог, может "лечь" банковская система..., учитывая те угрозы, которые у нас есть, были кибератаки недавно, надо иметь определенный запас наличных...", – заявил собеседник.

Напомним, 15 февраля заместитель руководителя Офиса президента Владимира Зеленского Ростислав Шурма не советовал гражданам Украины снимать наличные в банкоматах и покупать доллары. Чиновник отметил, что здоровый курс доллара в Украине – это 27 грн, максимум – 28,5 грн.

Вас также могут заинтересовать новости: