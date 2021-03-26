Заявление сделал официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин во время пресс-конференции.

МИД Китая принял к сведению заявления украинских властей о возвращении "Мотор Сичи" в государственную собственность и требует защитить интересы китайских компаний и инвесторов.

Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин во время пресс-конференции, сообщается на сайте ведомства.

Читайте такжеСуд наложил арест на имущество и 100% акций "Мотор Сич"

"Мы приняли к сведению соответствующие заявления. Китай требует, чтобы Украина защищала законные права и интересы китайских компаний и инвесторов в соответствии с законом и надлежащим образом решала связанные с этим вопросы", - заявили в китайском МИД.

Что этому предшествовало

14 января Минторг США ввел санкции против китайской компании Skyrizon, которая купила акции АО "Мотор Сич", заявив, что компания угрожает национальной безопасности США.

29 января Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер, в частности в отношении китайской компании Skyrizon.

11 марта СНБО принял решение о возвращении "Мотор Сичи" в государственную собственность.

12 марта 2021 года Китай прокомментировал решение СНБО о национализации "Мотор Сичи".

В Верховной Раде готовят законопроект о национализации АО "Мотор Сич".

"Мотор Сич"

Компания "Мотор Сич" является одним из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко