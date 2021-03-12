Китай требует, чтобы Украина защищала законные права и интересы китайских компаний и инвесторов в соответствии с законом.

Китай требует от Украины защиты интересов китайских инвесторов, которые вложились в украинское предприятие "Мотор Сич".

Об этом заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге, комментируя решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о возвращении предприятия в госсобственность, сообщает sina.com.cn.

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"Китай требует, чтобы Украина защищала законные права и интересы китайских компаний и инвесторов в соответствии с законом, а также надлежащим образом решала связанные с этим вопросы", – заявил Лицзянь.

Что такое "Мотор Сич"

Запорожское предприятие "Мотор Сич" специализируется на разработке, производстве, ремонте и обслуживании газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных агрегатов.

Деятельность предприятия началась еще в 1907 году, оно было создано как производство механизмов для сельского хозяйства. В 1916 году на его мощностях был создан первый поршневой двигатель.

Национализация "Мотор Сич"

11 марта 2021 года Совет национальной безопасности и обороны на заседании принял решение о возвращении ПАО "Мотор-Сич" в государственную собственность.

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Автор: Елена Коваленко