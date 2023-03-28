Медали посвящены подвигу и стойкости жителей Чернигова и Николаева.

Национальный банк выпустил две памятные медали – "Город героев – Чернигов" и "Город героев – Николаев".

Как сообщила пресс-служба регулятора, памятная медаль "Город героев – Николаев" посвящена "подвигу и стойкости жителей города кораблей, которое стало настоящей крепостью на пути российских захватчиков на юге Украины".

На аверсе медали размещены надписи 2023/УКРАЇНА, малый Государственный герб Украины, строки из поэзии Лины Костенко, а также стилизованная композиция, которая подчеркивает, что Николаев – город судостроения и морской порт.

Видео дня

На реверсе медали на зеркальном фоне надпись - МИКОЛАЇВ/МІСТО ГЕРОЇВ, делящая поле медали надвое: в верхней части размещена зеркальная композиция, символизирующая сопротивление российскому оккупанту, несмотря на значительные разрушения, в нижней – стилизованная панорама города с его историческими и археологическими памятниками.

Памятная медаль "Город героев – Чернигов" посвящена подвигу, массовому героизму и стойкости граждан города, которое с первых часов вторжения РФ в Украину находилось под круглосуточными обстрелами.

На аверсе медали размещены надписи - 2023/УКРАЇНА, малый Государственный герб Украины, в центре - строки из поэзии Лины Костенко и стилизованная композиция из исторических культовых сооружений города.

На реверсе медали на зеркальном фоне размещена надпись - ЧЕРНІГІВ/МІСТО ГЕРОЇВ, делящая поле медали надвое: в верхней части – зеркальная композиция, символизирующая сопротивление российским оккупантам, несмотря на разрушения; в нижней - стилизованная панорама города с его историческими зданиями.

Памятные медали изготовлены из нейзильбера, тираж обоих – до 100 тыс. штук.

Война в Украине и памятные монеты

11 июля 2022 года НБУ выпустил новые монеты, посвященные войне с Россией.

25 июля НБУ запустил в обращение памятные монеты серии "Вооруженные Силы Украины". На тот момент серия, начатая в 2018 году, насчитывала уже 14 монет.

В ноябре 2022 года Национальный банк ввел в обращение набор из трех памятных монет "Государственные символы Украины" - "Наш герб", "Наш флаг", "Наш гимн". Также была введена монета "Сад божественных песен", и памятная медаль"Город героев - Харьков".

14 декабря 2022 года Национальный банк Украины собщил о том, что вводит в обращение памятную монету "Архистратиг Михаил".

23 января 2023 года украинские памятные монеты признаны одними из лучших в мире.

Вас также могут заинтересовать новости: