В соответствии с решениями Национального банка применен временный, до устранения нарушения, запрет на использование права голоса.

Национальный банк признал небезупречной деловую репутацию владельцев существенного участия (акционеров) в АО "Сенс Банк" и ABH Ukraine Limited.

Как сообщает регулятор, запрещено право голоса по 100% акций АО "Сенс Банк".

Национальный банк признал деловую репутацию ABH Holdings S.A. небезупречной ввиду применения к нему признаков небезупречной деловой репутации юридического лица. Так, ABH Holdings S.A. владел существенным участием в Amsterdam Trade Bank N.V. (Нидерланды), который 22 апреля 2022 года был признан банкротом.

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Кроме того, относительно владельцев существенного участия в ABH Holdings S.A. А. Косогова, М. Фридмана и П. Авена, а также его руководителя применяются признаки небездоганной деловой репутации, определенные Положением о лицензировании банков.

Также Национальный банк признал деловую репутацию ABH Ukraine Limited небезупречной.

В связи с этим, а также с учетом наличия отдельных признаков неудовлетворительного финансового состояния Национальный банк применил к ABH Ukraine Limited меру воздействия в виде временной, до устранения нарушения, запрета использовать право голоса по 121 797 564 660 простым именным акциям АО "Сенс Банк", составляющим 42,3994% уставного капитала банка.

Следовательно, в соответствии с решениями Национального банка применен временный, к устранению нарушения, запрет использования права голоса по 287 262 475 484 простыми именными акциями банка, которые составляют 100% уставного капитала банка и принадлежат владельцам существенного участия в АО "Сенс Банк" ABH Holdings S.A. и ABH Ukraine Limited.

ABH Holdings S.A

ABH Holdings S.A. - это владелец прямого существенного участия (акционер), которому принадлежит 57,6006% акций АО "Сенс Банк". ABH Holdings S.A. является единственным участником ABH Ukraine Limited, также являющимся владельцем прямого существенного участия (акционером), которому принадлежит 42,3994% акций.

"Сенс Банк"

13 июля 2022 года сообщалось о том, что "Альфа-Банк" в Украине примет решение об изменении названия на "Сенс Банк" на внеочередном собрании акционеров, запланированном на 12 августа 2022 года.

Такое решение было принято, чтобы не иметь ничего общего со страной-агрессором даже на уровне ассоциаций и бренда, который работает в РФ.

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