Представители стран "Большой семерки" приветствовали преданность Украины выполнению обязательств перед Международным валютным фондом.

Послы стран "Большой семерки" (Великобритания, США, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) выразили поддержку независимой работе Национального банка Украины.

Читайте такжеВ НБУ рассказали, на какие транши от МВФ рассчитывает Украина: названы суммы и даты

Об этом говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте председательства Великобритании в "Группе поддержки" послов G7 в Украине.

"Во время встречи с председателем Национального банка Украины Кириллом Шевченко послы G7 приветствовали преданность НБУ банковской и экономической реформе, а также выполнению Украиной обязательств перед МВФ и другими международными финансовыми институтами", - говорится в сообщении.

"Большая семерка поддерживает сильный и независимый Национальный банк Украины, что будет способствовать экономической стабильности Украины и достатку всех украинцев", - отмечается в сообщении.

Что этому предшествовало

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 миллиарда SDR (около 5 миллиардов долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 миллиарда долларов.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с МВФ по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

Миссия Международного валютного фонда 11 января 2021 года возобновила в Украине работу по пересмотру программы stand-by. Работа продолжалась до 12 февраля. Миссия МВФ завершилась в Украине без принятия решения о пересмотре программы stand-by.

Під час зустрічі з головою @NBUkraine Кирилом Шевченком Посли G7 привітали відданість НБУ банківській і економічній реформі, а також виконанню Україною зобов’язань перед МВФ та іншими міжнародними фінансовими інституціями. 1/2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) February 24, 2021

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко