Все три памятные монеты имеют номинал 10 гривень и выпущены тиражом 1 млн штук каждая.

Национальный банк Украины презентовал три новые памятные монеты, посвященные 30-летию Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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Так, с 1 декабря в обращение вводятся две памятные монеты: "Вооруженные Силы Украины" и "Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины". 11 ноября в обращение была введена монета "Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины".

Все три памятные монеты имеют номинал 10 гривень и изготовлены из недрагоценного сплава на основе цинка с покрытием никелем. Тираж каждой монеты - 1 млн штук.

Все представленные монеты пополнили серию "Вооруженные Силы Украины". Эту серию памятных монет специального выпуска Национальный банк начал в 2018 году. Сейчас серия насчитывает 12 памятных монет, первой из которых стала монета, посвященная защитникам Донецкого аэропорта.

Директор Департамента денежного обращения Национального банка Виктор Зайвенко во время презентации отметил, что в 2022 году Нацбанк планирует продолжить серию "Вооруженные Силы Украины" и отчеканить две памятные монеты, посвященные Силам Специальных операций и Военно-морским Силам Вооруженных Сил Украины.

Новые монеты:

С 11 ноября 2021 года Нацбанк ввел в обращение новую памятную монету "Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины".

С 9 2021 года НБУ декабря вводит в обращение монету "Год Тигра".

Автор: Екатерина Жирий