НБУ с 9 декабря вводит в обращение монету "Год Тигра".

Национальный банк Украины с 9 декабря вводит в обращение "новогоднюю" монету "Год Тигра", посвященную одному из животных двенадцатилетнего восточного календаря.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

"Монета номиналом 5 гривен изготовлена из нейзильбера, категория качества чеканки - "специальный анциркулейтед", масса - 16,5 г, диаметр - 35,0 мм, тираж - 50 тысяч штук (в том числе 20 тысяч в сувенирной упаковке). Группа монеты - рифленая", - говорится в сообщении регулятора.

Как выглядит "праздничная" монета

На аверсе монеты размещены: сверху - малый Государственный Герб Украины, справа от которого надпись полукругом УКРАЇНА; на зеркальном фоне, по кругу изображены 12 символов восточного календаря, в центре круга - стилизованные часы со стрелкой, указывающей на тигра - символ года, под стрелкой - 2022; внизу слева надпись полукругом 5 ГРИВЕНЬ; на матовом фоне изображены стилизованные под украинскую вырезку символы каждого времени года: снежинка (вверху), цветок (справа), ягода (внизу), листок (слева); логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (слева от символа кролика).

На реверсе монеты изображен стилизованный символ восточного календаря 2022 года - тигр, которого окружают по кругу стилизованные символы, присущие каждой поре года: снежинки (вверху справа), цветки (внизу справа), плоды (внизу слева), ветви (вверху слева).

Заказать "новогоднюю" монету из нейзильбера в капсулах и в сувенирных упаковках можно будет онлайн с 25 ноября по 8 декабря. Также будут доступны монеты "Год Тигра" из нейзильбера в сувенирных упаковках и капсулах по 1 монете каждого вида.

"О дате начала продажи указанных монет по онлайн-заказам в Киевском регионе будет сообщено дополнительно", - рассказали в НБУ и добавили, что новые монеты также можно приобрести в "Ощадбанке".

Как сообщал УНИАН, НБУ с 11 ноября ввел в обращение новую памятную монету "Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины".

Автор: Юрий Годован