Уровень инфляции в 2024 году достиг 12%.

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку на 1% - до 14,5%. Об этом на брифинге заявил председатель Национального банка Украины Андрей Пышный.

"Это решение направлено на поддержание устойчивости валютного рынка, сохранение инфляционных ожиданий под контролем, разворот инфляционного тренда и постепенное замедление инфляции к цели в 5%. Сдерживание ценового давления, вероятно, потребует дальнейшего усиления процентной политики", - сказал глава НБУ.

По его словам, инфляция в 2024 году достигла 12%, ценовое давление сохраняется и в начале 2025 года.

Видео дня

"По оценкам НБУ, ускорение инфляции продолжалось и в январе. Высокие темпы роста потребительских цен в значительной степени определялись временными факторами. В то же время усиливалось и фундаментальное ценовое давление", - добавил Пышный.

Учетная ставка в Украине - что известно

В июне 2024 года правление НБУ снизило учетную ставку с 13,5% до 13%. Тогда это решение было принято с учетом сдержанных показателей инфляции, продолжающегося улучшения инфляционных ожиданий и баланса рисков для дальнейшей инфляционной динамики.

31 октября правление Нацбанка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 13%. Ожидалось, что это позволит сохранить контроль над инфляционными ожиданиями, замедлить инфляцию в следующем году и в дальнейшем вернуть ее к цели 5%.

12 декабря правление Нацбанка повысило учетную ставку до 13,5% годовых. Данное решение было направлено на сохранение устойчивости валютного рынка, содержание инфляционных ожиданий под контролем и постепенное замедление инфляции до цели 5%.

Вас также могут заинтересовать новости: