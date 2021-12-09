Ключевыми рисками для экономики регулятор считает эскалацию Россией военного конфликта и более долгий, чем ожидалось ранее, ценовой всплеск в мире.

Национальный банк Украины повышает учетную ставку до 9% годовых после сохранения ее на уровне 8,5% в октябре.

Об этом говорится в материалах регулятора.

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"Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 9% годовых. Это решение направлено на нивелирование влияния дополнительных проинфляционных рисков, улучшение инфляционных ожиданий и обеспечение устойчивого снижения инфляции до цели 5%", - говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что одним из основных факторов снижения неопределенности является прогресс в сотрудничестве с МВФ.

"В конце ноября Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине второго транша в размере около 700 млн долл. США (в эквиваленте) в рамках программы stand-by и продолжении ее действия. Дальнейшее сотрудничество с МВФ и другими официальными кредиторами будет способствовать проведению ключевых реформ и более быстрому восстановлению украинской экономики от коронакризиса", - сказано в материалах центробанка.

Ключевыми рисками для экономики регулятор считает эскалацию Россией военного конфликта и более долгий, чем ожидалось ранее, ценовой всплеск в мире.

Также связанным геополитическим риском является более длительное, чем предполагалось прогнозом, сохранение высоких цен на газ. Эти факторы могут обусловить охват инфляцией все более широкого спектра товаров и услуг.

Более длительная и высокая инфляция в мире, особенно ее всплеск в странах Центрально-Восточной Европы, также может создавать давление на внутренние цены в Украине.

В НБУ подчеркнули, что в случае дальнейшей реализации проинфляционных рисков, Нацбанк готов повышать ключевую ставку на ближайших заседаниях правления по вопросам монетарной политики.

Повышение учетной ставки:

В июле 2021 года Нацбанк повысил учетную ставку до 8% годовых.

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что это продиктовано усилением инфляционного давления и стремлением привести инфляцию к плановым 5% в 2022 году.

В сентябре Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 8,5% годовых после повышения ее до 8% в июле.

В октябре Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 8,5% годовых после повышения ее до этого уровня в сентябре.

Автор: Екатерина Жирий