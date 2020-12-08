В ноябре количество действующих банков не изменилось, а количество участников небанковского рынка уменьшилось с 2079 до 2071.

По состоянию на 30 ноября 2020 года в Украине действия 74 банка и 2071 участник рынков небанковских финуслуг - в ноябре количество действующих банков не изменилось, а количество участников небанковского рынка уменьшилось с 2079 до 2071.

Читайте такжеВ Украине снизились негативные ожидания финсектора на следующие полгода - НБУ

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

"Сейчас небанковский рынок состоит из 191 рисковых (non-life) (было 194) и 20 лайфовых (страхования жизни) страховщиков, 302 (было 303) ломбардов, 322 (было 324) кредитных союзов, 146 (было 147) лизинговых компаний, 1025 (было 1026) финансовых компаний, 65 страховых брокеров. На платежном рынке работает 36 платежных систем, созданных резидентами, и 13 международных платежных систем, созданных нерезидентами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ноябре по собственной инициативе покинули рынок и были исключены из ДРФУ две кредитные союзы (КС "Сокровищница нации" и КС "Доверие"), один ломбард (ПТ "Ломбард "Хохич Н.Д. и Компания"), одна лизинговая компания (ООО "Первая лизинговая компания"), три рисковых страховщики (Чао "СК "В.И П.", СТЗДВ "Запад-Резерв", АО "Гарант-Система") и три финансовые компании (ООО "Финансово-кредитное учреждение", ООО "ФК "Динеро" и ООО "Укрпозика").

В то же время были зарегистрированы две новые финкомпании "Кредиты наличными" и "Би. Мани" и выдано новых лицензий 7 участникам рынка финансовых услуг в сфере страхования СК "Престиж", финансового лизинга "Карс Импорт Лизинг" и "Лед Лизинг", предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита ФК "Супериум" и услуг по финансовому лизингу ФК "Тайгер Финанс", и услуг по факторингу ООО "Кредиты наличными", среди них предоставления гарантий ФК "Би. Мани".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН