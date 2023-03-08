Регулятор отнес банк к категории неплатежеспособных.

Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "Банк Форвард" с 8 марта 2023 года.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора, отметив, что 7 февраля правление приняло решение отнести АО "Банк Форвард" к категории неплатежеспособных в связи с неприведением банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка, после отнесения его к категории проблемных.

"Национальный банк Украины... учитывая предложение Фонда гарантирования вкладов физических лиц, принял решение от 07 марта 2023 года об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "Банк Форвард" с 8 марта 2023 года", - говорится в сообщении.

Видео дня

Война в Украине и неплатежеспособные банки

В апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о полном гарантировании государством вкладов физических лиц на период военного положения и три месяца после его завершения.

В августе 2022 года правление НБУ отнесло АО "Банк Сич" к категории неплатежеспособных.

В июне к категории неплатежеспособных был отнесен "Мегабанк".

8 февраля 2023 года правление Нацбанка приняло решение отнести АО "Банк Форвард" к категории неплатежеспособных.

7 марта правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии у АО "IBOX Bank" и его ликвидации.

Вас также могут заинтересовать новости: