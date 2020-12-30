В обновленной стратегии также сохранена задача по сглаживанию регулятором функционирования валютного рынка.

Национальный банк Украины обновил Стратегию валютных интервенций в связи с окончанием предыдущей Стратегии на 2016-2020 годы и добавил в новый документ задачу поддерживать достаточные международные резервы.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

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Обновленная Стратегия валютных интервенций разработана с учетом консультаций с международными партнерами и утверждена решением правления НБУ от 29 декабря 2020 года.

Отмечается, что в обновленной Стратегии также сохранена задача по сглаживанию Нацбанком функционирования валютного рынка, что необходимо для избежания негативного влияния чрезмерной волатильности обменного курса и экстраординарных событий на валютном рынке на ценовую и финансовую стабильность, а также устойчивость экономического роста.

Кроме этого, НБУ будет поддерживать трансмиссии учетной ставки как основного инструмента денежно-кредитной политики в случае ее недостаточной действенности.

Отмечается, что неизменными остались четыре ключевые формы осуществления валютных интервенций, в частности валютный аукцион, интервенция по единому курсу, интервенция по лучшему курсу и адресная интервенция.

Соответствующим документом также определены пять принципов осуществления валютных интервенций на межбанковском валютном рынке: соответствие режиму инфляционного таргетирования и режиму плавающего курсообразования, минимальная достаточность использования валютных интервенций, конструктивная неопределенность параметров и тактики проведения валютных интервенций для участников валютного рынка, а также равные условия участия субъектов рынка.

Что этому предшествовало

В октябре 2016 года правление Национального банка Украины утвердило Стратегию валютных интервенций Национального банка Украины на 2016-2020 годы.

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Автор: Игорь Орел